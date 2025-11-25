TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı makamında kabul etti. Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel