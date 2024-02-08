TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı dileklerini iletti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.