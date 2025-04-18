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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Senegal ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısı çerçevesinde Senegal Ulusal Meclisi Başkanı ile bir araya geldi ve Filistin davasına uluslararası alanda destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Conrad Otel'de yapılan görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunca yapılacak ilk toplantının Filistin davası kapsamında uluslararası alanda önemli kazanımlara vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, Filistin davasının daha güçlü bir şekilde desteklenmesi ve daha organize bir şekilde ele alınmasını bu vesileyle amaçladıklarını belirterek, toplantının uzun yıllar siyasi bir mücadele gerektirecek Filistin davasına olumlu katkılar sunması arzusunda olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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