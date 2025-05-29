TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret edecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret edecek. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair tartışmalar ve Meclis'in görevleri ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek.

EŞ GENEL BAŞKANLAR KARŞILAYACAK

Kurtulmuş'u Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşılayacak.

MASADA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ OLACAK

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis'e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.

BAHÇELİ'DEN 'MECLİS'TE KOMİSYON' ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile PKK'nın silah bırakma ve varlığına son verme kararının ardından izlenecek yol haritasına ilişkin tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'te bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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