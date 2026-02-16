Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında kabul etti. Görüşmenin gerçekleştiği TBMM'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında ziyaret etti.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Meclis'teki makamında görüştü.
Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı görevine götürülen Akın Gürlek'in çalışmaları hız kazandı. Göreve getirilmesinin ardından çok sayıda temasta bulunan Gürlek, bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, makamında ziyaret etti.TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul ettiği bildirildi.