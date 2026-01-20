Bolu Kartalkaya Otel Yangını Faciasını Araştırma Komisyonu Üyeleri Hazırladıkları Raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Sundu

(ANKARA) -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya Otel yangını Faciasını Araştırma Komisyonu Başkanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri ile bir araya geldi. Komisyon, faciaya ilişkin hazırladığı raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi sosyal medya hesabından yapılana açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Bolu Kartalkaya Otel yangını Faciasını Araştırma Komisyonu Başkanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Altınok, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a sundu. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, milletimizin büyük acılar yaşadığı bu elim hadisede hiçbir unsurun karanlıkta kalmaması için titizlikle yürütülen düzenli ve kapsamlı çalışmaları dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti."