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Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı

Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiasına başarılar diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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