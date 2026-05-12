Numan Kurtulmuş: "Tbmm, Terör Meselesinin Tamamen Raflara Kaldırılması Konusunda Güçlü Siyasi Kararlılık Ortaya Koydu"

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri Programı'nda yaptığı konuşmada, Meclis'te tüm partilerin katılımıyla hazırlanan ortak raporun "Türkiye modeli"ni oluşturduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'de terörün tamamen geride kalmasını ve ülkenin hızlı adımlarla yoluna devam etmesini ümit ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, kendisine verilen ödüle ilişkin, "TBMM çatısı altında bütün siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmaları dolayısıyla bu ödüle layık görülmüş olmam da benim için büyük bir onur vesilesidir" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilk asrının en önemli sorunu olan Türkiye'deki terör meselesinin ortadan kaldırılması, tam manasıyla barışın, kardeşliğin temin edilmesi ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilerek Türkiye'de artık terör meselesinin tamamen raflara kaldırılması, yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı TBMM ortaya koymuştur. Yaklaşık 21 toplantı sonunda ortak bir metin oluşturularak bu konuda sadece bir Türkiye deneyimi değil bir Türkiye modeli dünyadaki çatışma çözümleri bakımından da ortaya konulmuştur. Sonunda Türkiye'de çok nadir görülen bir şey gerçekleşmiş ve bütün siyasi partilerin ittifakla kabul ettiği bir rapor benimsenmiştir. Ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır ve Türkiye'de terör artık tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder."

"YENİ BİR DOĞUM SANCISINI İNSANLIK OLARAK YAŞIYORUZ"

Dünya son derece zor bir dönemden geçiyor. Büyük alt üst oluşların yaşandığı, dünyanın hemen hemen bütün alanlarında, coğrafi bölgelerinde alt üst oluşların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; eski dünyaya ait ne varsa hepsi alt üst oluyor ama yerine henüz yeni bir dünya sisteminin kurulamamasının verdiği büyük sancıları da yaşıyoruz. Yani yeni bir doğum sancısını insanlık olarak yaşıyoruz. Artık bundan sonraki döneme ilişkin sözler, şimdiye kadar bildiğimiz ezberler üzerinden asla değerlendirilemez. Bu yeni dönemin şartlarına hazırlıklı olan ve bunlara çözüm üreten bir perspektifle yolumuza devam etme mecburiyetindeyiz. Onun için üniversitelerimizin iki alanda önemli işleri olduğunu düşünüyorum. Biri; ilim alanında uluslararası alandaki rekabette öne geçebilmektir. En az bunun kadar önemli olan husus; şimdiye kadar söylenilmeyen, konuşulmayan ve düşünülmeyen konuları düşünerek buralarda özgün fikirleri üretmek ve dünyaya bunları takdim edebilmektir. Üzerimize büyük bir sorumluluk düştüğünün bilincindeyiz. Çünkü bizde ilim sadece kitabi bilgiden ibaret değildir."

"ÇOK BÜYÜK BİR ÖDEVE SAHİP OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

"Dünyayı bir silahlı cehenneme çevirenlerin de çok büyük bilimsel çalışmaların öncülüklerini yaptıklarını biliyoruz" diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"Yapay zekanın bu kadar geliştiği, artık yapay zeka vasıtasıyla onlarca öğretim üyesinin ürettiği bilimsel sonuçlardan daha fazlasının üretilebildiği bir çağda kuru bilginin tek başına bir önemi olmadığı aşikardır. Yoksa bugün yaşadığımız dünyada bu kadar çok soykırım yapanların bilimsel olarak dünyanın en ileri görülen ülkeleri olduğunu biliyoruz. Dünyanın iklim felaketine sürüklenmesinin baş mimarlarının üniversitelerinin laboratuvarlarında nice büyük deneyleri yaptığının farkındayız. Mesele bunlara sahip olmamak değil bunları insani değerler çerçeveside ortaya koyamamaktır. Mesele topu, tüfeği olmamak değil mesele irfanı, insafı olmamaktır. Mesele hukuk fakültelerinde kanunları yazan hocalarının olmaması değil, adaletin eksik kalmış olmasıdır. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda hiç şüphesiz çok büyük bir ödeve sahip olduğumuzu biliyoruz."

Kaynak: ANKA