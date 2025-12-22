Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde şehitleri rahmetle andı ve onların fedakarlıklarının millet hafızasında daima yaşayacağını vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Onların fedakarlığı, aziz hatıraları ve bizlere bıraktıkları mukaddes emanet, milletimizin hafızasında daima yaşayacak; nesiller boyu kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhları şad olsun" dedi.

