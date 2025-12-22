TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Onların fedakarlığı, aziz hatıraları ve bizlere bıraktıkları mukaddes emanet, milletimizin hafızasında daima yaşayacak; nesiller boyu kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhları şad olsun" dedi.