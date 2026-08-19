TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milletvekili Meriç'e Geçmiş Olsun

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA