TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Kadir Baba'ya tebrik telefonu

İsrail Meclisi'nin Filistinlilere yönelik idam kararını eleştiren Görkem Sevindik'e TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş destek verdi. Sevindik, insanlık adına duruş sergileyerek tepkisini dile getirdi.

İSRAİL Meclisi Knesset'in Filistinlilerin idamına yönelik kararını eleştirdiği için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedef gösterdiği başarılı oyuncu Görkem Sevindik'e bir destek de TBMM'den geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sevindik'i telefonla arayarak verdiği tepkiyle vicdanların sesi olduğunu söyledi.

EŞREF RÜYA'NIN KADİR BABA'SI

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerden biri de İsrail. İsrail'de ilgiyle takip edilen dizide 'Kadir Baba' rolüyle dikkat çeken Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin cezaevlerinde bulunan Filistinliler ile ilgili kararını eleştirdi.

İDAMLARA KARŞI ÇIKIN

Sevindik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara' diyerek tüm vicdanlara seslendi. Sevindik'in paylaşımı, sadece Türkiye'de değil İsrail'de de yankı buldu.

İDAM ARTIK GEÇERLİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik'i tehdit eden bir video çekti. Videoyu sosyal medyada yayınlayan Ben-Gvir, 'Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Teröristler için idam cezası artık geçerli' paylaşımı yaptı.

TBMM'DEN TELEFON

Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar gelirken TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin üst düzey yöneticileri açıklamalarda bulunarak Sevindik'e destek verdi. Bu tepkilerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da başarılı oyuncuyu telefonla aradı.

'İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR DURUŞ'

TBMM Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre telefon görüşmesinde Sevindik'i İsrail'e yönelik tepkisi dolayısıyla kutlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, verilen tepkinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sevindik'e sanat hayatında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sait Sabuncu:

İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

