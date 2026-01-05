TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Fethi Sekin ve Musa Can Paylaşımı

(İZMİR) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 9 yıl önce İzmir'de terör saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmetle andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın 9'uncu ölüm yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kurtulmuş, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıyı canı pahasına durduran kahraman polisimiz Fethi Sekin ile mübaşirimiz Musa Can'ı aramızdan ayrılışlarının dokuzuncu yılında rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.