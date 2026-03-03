Numan Kurtulmuş, Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Baş Sağlığı Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İstanbul'da menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine sabır diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş paylaşımında, "İstanbul'da menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine sabır diliyorum. Herkesi derinden etkileyen bu vahim olayda yaralanan öğrencimiz ve öğretmenimize de acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA