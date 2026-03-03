Haberler

Numan Kurtulmuş, Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Baş Sağlığı Mesajı Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı ve yaralananlara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İstanbul'da menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine sabır diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş paylaşımında, "İstanbul'da menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine sabır diliyorum. Herkesi derinden etkileyen bu vahim olayda yaralanan öğrencimiz ve öğretmenimize de acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı

Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı