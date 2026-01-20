Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bayrağımıza Yönelik Saldırı Terörsüz Türkiye Sürecine Açık Bir Sabotajdır

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylemi provokasyon olarak nitelendirerek lanetledi. Kurtulmuş, bayrağa yönelik saldırının ülkenin barış ve huzurunu zehirlemek için planlandığını vurguladı.

(ANKARA) -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek, "Bayrağımıza yönelik saldırı Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."ifadesini kullandı.

