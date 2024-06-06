TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu katılımcıları Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ile Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a geldi.

TÜRKPA çelenginin Haydar Aliyev'in anıt mezarına bırakılması ve dua edilmesinden sonra Kurtulmuş ve TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Kurtulmuş, şehitlerin isimlerinin bulunduğu alana karanfil bıraktı ve dua etti.