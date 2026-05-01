TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Emek; ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden; ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı