TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Siyonist İsrail Terör Kuvvetlerinin Hukuku, İnsanlığı ve Vicdanı Hedef Alan Bu Barbarca Eylemi Meşrulaştırılamaz"

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’na yapılan saldırıya, "Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na yapılan saldırıya, "Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesinin mensuplarını taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleşen korsan saldırı asla kabul edilemez. Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur. İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."

Kaynak: ANKA
