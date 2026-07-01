TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'u Anma Törenine Katılacak

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.





Şırnak'taki Cudi Dağı'nın Sefine Mevkii'nde, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen bölgede 5 Temmuz Pazar günü Hz. Nuh'u Anma Töreni gerçekleştirilecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da iştirak edecek.

Tören, tarihi taş kalıntılarının bulunduğu açık alanda öğle namazının kılınmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, yapımı süren Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak.

Program kapsamında vatandaşlara hitap edecek olan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş dua edecek. Devamında Grup Tillo konser verecek, barışın sembolü olarak katılımcıların ellerindeki zeytin dalları eşliğinde güvercinler uçurulacak. Programın sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, katılımcılara aşure ikramında bulunacak.

1984 yılında kesintiye uğrayan Hz. Nuh'u Anma Töreni, terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanmıştı. Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyonun, yeniden başlatılan törenlerin dördüncüsü olacağı belirtildi.



