TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede, gündemdeki konular ve parlamento çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
Kaynak: ANKA