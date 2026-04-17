TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar, Pakistan ve Ermenistan'dan Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'nda Katar, Pakistan ve Ermenistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'nda Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelerek bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda ulaştığı müstesna seviyeden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, bölgemizi istikrarsızlaştıran gelişmelere karşı ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ayrıca Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile de bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin her alanda güçlü bir şekilde gelişerek sürdüğünü ve bu dostluk ilişkilerinin dünyanın içinde bulunduğu türbülanslı dönemde artırılması gerektiğini ifade ettik" dedi.

