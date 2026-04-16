TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı tarihi rekorlara şahit olmuştur

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 'Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu Toplantısı' dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen yemek programında açıklamalarda bulundu.

'İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK TÜRBÜLANSLARIN İÇERİSİNDEN GEÇİYORUZ'

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın en güzel şehrinde, bu muhteşem sarayda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 152'ncisini gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı, gerçekten tarihi rekorlara şahit olmuştur. Bu toplantıda 800'ün üzerinde parlamenter, 80'e yakın meclis başkanı ve 152 heyet yer aldı. Toplam katılım sayısı ise 2 bin 400 civarındadır. Çok farklı komisyon ve genel kurul çalışmalarının yanı sıra, buraya katılan meclis başkanlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirerek çok sayıda müzakere yürüttük. Bu toplantı, hem zamanı hem de konusu itibarıyla fevkalade önemlidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca yaşadığımız en büyük türbülansların içerisinden geçiyoruz. Büyük kırılmaların ve büyük çatışmaların yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Denilebilir ki 'Dünyada var olan küresel sistem bütünüyle çürümüş vaziyettedir.' Dolayısıyla sistemdeki bu bozulmayı, kurumların ve kuralların işlevsiz hale gelmesini hep birlikte izliyor ve bunun için birtakım tedbirler ortaya koymaya gayret sarf ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu ve benzeri toplantılarla dünya, adil, hakkaniyetli ve insaflı yeni bir sisteme kavuşabilir. Bu süreçte parlamentolar öncülük yapabilir. Bu toplantı önemlidir. Aynı zamanda böylesine farklı bir dönemde, insanlık tarihinin içinden geçtiği bu zor süreçte bir araya gelen çok sayıda parlamenter, sadece kendi görüşlerini değil, ülkelerinin görüşlerini ve sahip oldukları öncelikleri de beraberinde getirmiştir. Burada müzakere etme imkanına hep birlikte kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

'TOPLANTININ ANA TEMASI GELECEK NESİLLER İÇİN UMUDU YEŞERTMEK'

Kurtulmuş, "Bu toplantının başka bir önemi ise; toplantının ana temasının tespit edilmesidir. Toplantının ana teması gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti tahkim etmektir. Umut, barış ve adalet bugün insanoğlunun en fazla ihtiyaç duyduğu temel hususlardır. Ümit ediyorum ki bu görüşmeler vasıtasıyla bundan sonraki kuşaklar için daha güzel bir dünyanın kurulması mümkün olur, hakkaniyetli, adaletli ve insan oluruna yaraşır bir dünyanın kurulması mümkün olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı