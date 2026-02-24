Haberler

Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor: "Meclis Üzerine Düşen Sorumluluğu Yerine Getirmiştir"

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabulü sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmenin önemine vurgu yaparak Meclis'in sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi parti gruplarına ziyaret gerçekleştiriyor. İlk ziyareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapan Kurtulmuş, görüşmenin ardından, "Hakikaten Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Devlet Bahçeli Bey'e hem bu süreçte vermiş olduğu destek, yaptığı öncülük ve özellikle stratejik noktalarda fevkalade önemli destekleri dolayısıyla komisyonumuza vermiş oldukları destek dolayısıyla teşekkür etmek için ziyarete geldik. Hakikaten Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış ve partilerimizin ortak kanaatiyle belli bir yere getirilememişti. Bu geçmiş muktesebatın üzerinde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı bir komisyon oluşturuldu."

Son derece değerli dinlemeler yapıldı. Toplumun farklı kesimleri farklı siyasi görüşü bulunan gruplar dinlendi ve en sonunda da uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı bir metin ortaya çıktı. Metnin yayınlanmasından sonra gördüğümüz şudur; toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir. Partilerimiz kendi görüşlerini siyasi tutum belgesi olarak aslında kendi raporlarıyla kamuoyuna takdim ettiler ve Meclis'imizin sitesinde de yayınlandı. Raporun ekinde de siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Bir, iki siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda bulunan bütün partilerin ortak siyasi çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla birlikte kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan bu olgun demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım."

Kaynak: ANKA
