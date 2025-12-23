TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyon Üyesi Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partili Doğan Bekin ile Görüştü.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i kabul etti. Yapıcıoğlu, kabulün ardından yaptığı açıklamada, partisinin raporu ile 11 maddelik kanun teklifini Numan Kurtulmuş'a sunduklarını belirtti. Doğan Bekin de SDG, Kuzey Suriye, Sincar, Mahmur Kampı da dahil olmak üzere süreçle ilgili görüşlerini geniş bir perspektifle ifade ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcilerini komisyon ile ilgili görüşmek üzere davet etti. EMEP ve TİP üyeleri davete katılmazken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren kabulün ardından Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Komiyon için hazırladıkları raporu sunduklarını belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Raporumuz 46 sayfadan oluşmakta olup iki ana bölüm ve dokuz ana başlık içermektedir. Raporumuzun diğer partilerin sunduğu raporlardan en temel farkı şudur: Biz meseleyi iki ayrı bölümde ele aldık. Birincisi, Türkiye'deki şiddet sorunu ya da 'Terörsüz Türkiye' başlığıdır. İkincisi ise, Kürt meselesinin varlığına inandığımızı ifade ederek bu meselenin tarihsel arka planını ve Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel sürecini irdelediğimiz bölümdür.

Bu meselenin çözülmesi gerektiğini açıkça belirttik ve bunu ayrı bölümler halinde sunduk. Ayrıca, diğer partilerin yapmadığı bir çalışmayı da gerçekleştirdik. Şiddet sorununun çözümüne ilişkin somut bir kanun teklifi taslağı hazırladık ve bunu da komisyona sunduk. Sayın Başkan'a bugün bu kanun teklifimizi ilettik. Daha önce komisyonda temsil edilen ve Meclis'te grubu bulunan partilerle de bu taslağı paylaşmıştık. Kanun teklifimizi bilinçli olarak Meclis Başkanlığı'na resmi bir kanun teklifi olarak sunmadık. Çünkü arzumuz, diğer partilerin bu metni incelemesi ve gerekirse üzerinde müzakere edilmesidir. Metinde yer alan bazı kavramlar ya da önerdiğimiz düzenlemelerle ilgili farklı görüşler olabilir. Mümkünse, diğer partilerin de ortaklaştığı bir metin haline getirerek Meclis Başkanlığı'na ortak bir kanun teklifi olarak sunmak istiyoruz.

"Özel bir kanun öneriyoruz"

Hazırladıkları kanun teklifinin 11 maddeden oluştuğunu belirten Yapıcıoğlu, "İnşallah bu görüşmenin ardından önümüzdeki saatlerde hem raporumuzu hem de kanun teklifi taslağımızı kendi internet sayfamızda basın ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kanun teklifimizde, karar alıcı konumunda olanlar ile fiilen bu kararları uygulayan örgüt üyelerine ilişkin yapılacak düzenlemeler genel çerçevede ele alınmaktadır. Mevcut Ceza Kanunu, infaz kanunu, ceza usul kanunu ya da Terörle Mücadele Kanunlarında değişiklik yapılmasından ziyade, özel bir kanun öneriyoruz. Literatürümüzde ve mevcut mevzuatımızda yer almayan yeni bir kavram üzerinden, bir örgütün feshedildiğinin ya da münfesih sayıldığının tespit edilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren müstakil bir kanun teklifi hazırladık.

Bu kapsamda, 'Feshedilen veya münfesih sayılan terör örgütleri hakkında kanun teklifi' başlığıyla, bu tür durumlarda ne yapılması gerektiğine ilişkin önerilerimizi kaleme aldık. Toplam 11 maddeden oluşan bu taslağı, raporumuzla birlikte önümüzdeki saatlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Detaylar orada görülebilecektir. Son olarak, ortak rapor yazımına ilişkin bir hususu açıklığa kavuşturmak isterim: Hazırlanacak raporda yalnızca Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri mi yer alacak, yoksa komisyonda temsil edilen tüm partiler sürece dahil edilecek mi? Bu konunun netleştirilmesi önem arz etmektedir."

Doğan Bekin: "Komisyonun çalışma süresinin uzama durumu var"

Doğan Bekin de ANKA'ya yaptığı açıklamada, Komisyon için hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundukları raporda yer alan önerilerini Numan bir kez daha ifade ettiklerini ve süreçte bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüşlerini ilettiklerini söyledi. Özellikle Kuzey Suriye, SDG, Mahmur Kampı ve Sincar konusundaki görüşlerini geniş bir perspektifle anlattıklarını ifade eden Bekin, "Komisyonun çalışma süresinin uzama durumu var. Yarınki toplantıda belli olacak. Bütün siyasi partilerin ortaya koydukları raporlar dikkate alınarak ortak somut bir çerçeve belirlenecek. Biz Sayın Kurtulmuş'un kendisine önemli noktaları, neler yapılabileceğini ve süreci nelerin enfekte edebileceğini anlattık. Kendisi de not aldılar' diye konuştu.