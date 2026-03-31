Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistinli Heyetle TBMM'de Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Ulusal Konsey Başkanı ile yaptığı görüşmede, Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinli heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede Filistin davasına ve Filistin halkına yönelik desteğin yinelendiğini belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin meselesinin Türkiye açısından milli bir mesele olduğunu vurguladığımız görüşmede, devlet ve millet olarak her alanda Filistin'in haklı davasının yanında durmayı büyük bir sorumluluk ve vecibe olarak gördüğümüzü ifade ettik. Milletin temsilcileri olarak bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin meselesini her zaman en üstteki dış politika başlıklarımızdan biri olarak ele alıyoruz."

Parlamenter diplomasinin tüm imkanlarını kullanarak Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulmasını görmek hepimize nasip olur. Ümit ediyorum ki bu ziyaret hem ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine hem de Filistin davasının ilerlemesine önemli katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

