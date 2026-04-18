TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile görüştü

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Cezayir'in dost ve kardeş iki ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki görüşmelerin, halklar arasındaki tarihi bağların, ikili ilişkilerin ve işbirliklerinin her alanda gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Cezayir'in BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde Filistin davasına ve bölgesel barışa katkı sunmak için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, Cezayir'in Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunun genişlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Filistin davasına daha somut ve açık destek verilmesinin önemine işaret etti.

Kurtulmuş, Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Keorapetse ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Dithapelo Lefoko Keorapetse ile de görüşme yaptı.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
