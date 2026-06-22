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TBMM'de Basın Toplantıları İçin Kullanılan Salonda Düzenleme

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TBMM'nin basın koridorunda milletvekillerinin basın toplantıları düzenlediği salonda hafta sonu yapılan düzenlemeyle kırmızı renkli fon değiştirildi ve kürsüye TBMM logosu eklendi. Geçen yıl da kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştı.

(TBMM) - TBMM'nin basın koridorunda milletvekillerinin basın toplantıları düzenlediği salonda hafta sonu yapılan düzenlemeyle kırmızı renkli fon değiştirildi, Salondaki kürsüye ise TBMM logosu eklendi.

TBMM'nin basın koridorunda bulunan ve milletvekillerinin basın toplantıları için kullandığı salonda hafta sonu değişikliğe gidildi. Salondaki kırmızı pano yenilenirken, konuşmacıların kullandığı kürsüye de TBMM logosu eklendi.

Öte yandan TBMM yerleşkesinde geçen yıl da kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmişti.

TBMM'nin 21 Temmuz 2025 Pazartesi tatile girmesinin ardından yerleşkede tadilat, bakım ve temizlik çalışmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Genel Kurul Salonu'ndaki koltuklar cilalanmış, aplikler temizlenmiş ve ses sistemi son kez kontrolden geçirilmişti.

Milletvekillerinin basın toplantıları düzenlediği basın koridorundaki salonda da tadilat yapılmıştı. Salondaki camlar filmli camlarla değiştirilmiş, badana ve boya işlemleri gerçekleştirilmiş, zeminler cilalanmış, avizeler temizlenmiş ve koltuklar yıkanmıştı. Tadilat süresince basın toplantıları, dışarıda "Basın Kapısı" olarak bilinen giriş bölümünde yapılmıştı.

Yerleşkedeki binalarda yürütülen bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra yeşil alanlar ile süs havuzlarında da bakım ve tadilat gerçekleştirilmiş, çimler biçilmişti. Meclis Başkanlığı'nın ve tören alanının bulunduğu bölüm asfaltlanmış, parti gruplarında badana, boya ve temizlik çalışmaları yapılmıştı.

Kaynak: ANKA
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