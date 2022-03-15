TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası, Trabzon müsabakaları başladı

TRABZON (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen futbol turnuvasının grup maçları Trabzon'da başladı.

Grup maçları kapsamında, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon'dan kız ve erkek takımları, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı-2 sahasında karşı karşıya geldi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner, burada yaptığı konuşmada, turnuvanın önemine dikkati çekerek, "23 Nisan ruhuyla, sporun tabana yayılmasının sağlanması, çocuklarımızın yarışma heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım gösteren herkesi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Cahit Erdem de sporun önemine dikkati çekerek, "Ne kadar çok çocuk sporla buluşursa, geleceğimiz daha çok sağlam ellere teslim edilecek demektir. " dedi.

Grup maçlarının ardından yarı final maçları da 30 Mart–3 Nisan tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak.

Turnuvanın final maçı ise 18-22 Nisan'da Ankara TBMM'de oynanacak.

Öte yandan Trabzon'da yapılan il birinciliği maçlarında erkeklerde Tayfa Gençlikspor, kızlarda ise Ata Ortaokulu Fırtınagücü Spor takımları şampiyon olmuştu. İl birincisi olan takımlar, grup ve sonraki aşamalarda, kendi takım adıyla değil, illerinin adıyla turnuvaya devam edecek.