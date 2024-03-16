TBB ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurultayı Düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi işbirliğiyle "Toplumsal, Hukuki ve Etik Bağlamda Hayvan Hakları" kurultayı düzenlendi.

Kurultayın açılışında konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, kedi "Eros"un öldürülmesiyle ilgili davaya ilişkin ortaya çıkan toplumsal dayanışma ve bunun bir toplumsal baskıya dönüşmesinin çok kıymetli bir unsur olduğunu söyledi.

Kedi "Eros" davasında görüldüğü üzere hayvanlara sahip çıkan büyük bir vicdan bulunduğunu belirten Sağkan, şunları söyledi:

"Yargılama sürecine baktığımızda, mevcut mevzuat içerisinde yapılan değerlendirmede, bir hukukçu olarak etkin bir karar verildiğini düşünmeme rağmen, hukukçuların dahi mevzuat kapsamında yaptığı tartışmaların birbiriyle uyumsuzluğunu gördük. Ben verilen kararın bu şartlar altında, bu mevzuat içerisinde verilebilecek en etkili kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Ama kuvvetle muhtemel burada bulunan ve bu kararın etkili olmadığını düşünen hukukçu arkadaşlarım var. O yüzden sadece hukuken tartışırsak, bu mevzuat çerçevesinde bir değerlendirme ile bu işin tartışmasını yürütecek olursak, maalesef hukukçular bile bu karar çerçevesinde ortak bir mutabakata varamıyorlar. O yüzden de değerlendirmeyi muhakkak toplumsal değerler, etik değerler çerçevesinde öncelikle yapmak durumundayız."

"Sokak Hayvanlarına Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar", "Sokak Hayvanlarına İlişkin Mevzuatın Etkin Uygulanması ve Gerekli Yasal Düzenlemeler", "5199 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi Uygulaması ve Yerel Yönetimlerin Yükümlülükleri" ve "Sokak Hayvanlarına Bakışta Medyanın Rolü" başlıklı oturumların düzenlendiği kurultayda yarın, TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak Türkiye Baroları "Sokak Hayvanlarına İlişkin Kurultay Raporu" hazırlanacak.