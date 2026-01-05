Türkiye Barolar Birliği'nden, Venezuela Açıklaması: Uluslararası Toplum Bir Arada Hareket Etmeli, Hukuk Mekanizmaları Derhal İşletilmeli

(ANKARA) – Türkiye Barolar Birliği (TBB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince Karakas'tan ABD'ye kaçırılmasına ilişkin açıklamasında, "Uluslararası hukuk kurallarının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurabilecek olan bu saldırganlığa karşı uluslararası toplumun bir arada hareket etmesi ve hukuk mekanizmalarının derhal işletilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

TBB'den, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince Karakas'tan ABD'ye kaçırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu girişimin, devletlerin egemen eşitliği ilkesini ve uluslararası hukukun temel kurallarını açık biçimde ihlal ettiği vurgulandı.

Egemenliğin devletin mutlak ve kalıcı gücü olarak tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, modern uluslararası hukukun bu ilke üzerine kurulu olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı makamına yönelik müdahalesi, egemenlik ilkesini ihlal etmektedir. Söz konusu fiilin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2'nci maddesinin dördüncü bendinde yer alan, 'Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar' şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu açıktır.

Bu müdahale, BM Güvenlik Konseyi kararına dayanmadığı gibi meşru müdafaa amacı da taşımamaktadır ve bu nedenle uluslararası hukuk bakımından 'saldırı suçu' niteliğindedir. İki büyük dünya savaşının ardından çıkarılan dersler ile oluşan uluslararası hukuk kurallarının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurabilecek olan bu saldırganlığa karşı uluslararası toplumun bir arada hareket etmesi ve hukuk mekanizmalarının derhal işletilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."