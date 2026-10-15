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TBB Birlik Meclisi, Seçer'in tutuklanması sonrası başkan vekili seçimine gidiyor

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TBB Birlik Meclisi, Seçer'in tutuklanması sonrası başkan vekili seçimine gidiyor
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TBB Birlik Meclisi, Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle bugün saat 14.30'da Başkan Vekili seçimi için toplanacak. Seçimde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Birlik Meclisi bugün Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplanacak. Seçimde YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

TBB Birlik Meclisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Başkan Vekili seçimi gündemiyle saat 14.30'da bir otelde toplanacak. Seçimde şu ana kadar YENİ Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Cumhur İttifakı'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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