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TBB Başkanı Sağkan, Kanadoğlu hakkındaki soruşturmaya 'kabul edilemez' dedi

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TBB Başkanı Sağkan, Kanadoğlu hakkındaki soruşturmaya 'kabul edilemez' dedi
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TBB Başkanı Erinç Sağkan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Sağkan, bunun 'eleştirel düşüncenin baskılanmasına dönük kabul edilemez bir yaklaşım' olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, "Eleştirel düşüncenin baskılanmasına dönük kabul edilemez bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kanadoğlu hakkında, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasının, "eleştirel düşüncenin baskılanmasına dönük kabul edilemez bir yaklaşım" olduğunu belirten Sağkan, şunları kaydetti:

"Anayasa'ya bağlılık, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve yargı kararlarının hukuka uygunluğunun gözetilmesi, hukuk devletinin temel gerekleridir. Bu gerekleri en başta gözetmesi gerekenler de yargı görevlileridir.

Yargı görevlileri, hukukun üstünde olmadıkları gibi layüsel de değildirler. Açık ve kesin bir kanun hükmünü uygulamamak ya da mahkeme kararlarına uygun işlem tesis etmemek gibi bir kısım eylemleri hem idari hem hukuki sorumluluklarını doğurur. Bu sorumlulukları hatırlatan bir konuşmadan suç unsuru çıkartmaya çalışmak en yalın tabiri ile yargının hukuka bağlılığını sorgulamayı suç saymaktır. Oysa hukuk devleti, yargı makamlarının eleştiriden muaf tutulduğu değil, hukuka bağlılıklarının özgürce sorgulanabildiği bir düzende mümkündür."

Kaynak: ANKA
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