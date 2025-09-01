TBB Başkanı Sağkan: 'Bağımsız Yargı İçin Savunma Makamı Güçlü Olmalı'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Savunma makamı güçlü olmadan bağımsız yargı, bağımsız yargı olmadan da gerçek bir hukuk devleti inşa etmek mümkün değildir." dedi.

Sağkan, Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, terörün Türkiye gündeminden çıkartılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adına yürütülen çalışmaları çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

"TBB olarak milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin ön koşulunun Anayasa'ya saygı ve Anayasa'nın içerdiği asgari teminatların sağlanması olduğu düşüncesindeyiz." diyen Sağkan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yargıçları baskı altına alan ya da mahkeme kararlarını uygulamayan bir yaklaşımın, yalnızca hukuk devletini değil, demokrasinin varlık nedenini de ortadan kaldıracağını kaydetti.

"Savunma makamı güçlü olmadan bağımsız yargı, bağımsız yargı olmadan da gerçek bir hukuk devleti inşa etmek mümkün değildir." ifadesini kullanan Sağkan, avukatların sorunlarının yurttaşların hak arama özgürlüğünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Avukatlık mesleğinin sorunlarına değinen Sağkan, hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralamasının yukarı çekilmesi gerektiğini savundu.

Sağkan, "Başarı sıralamasının kademeli olarak yükseltilmesi, hukuk fakültesi sayısının bilimsel kriterlere göre sınırlandırılması gerekmektedir. Bu dönem kontenjanların azaltılmasını son derece olumlu bulmakla birlikte bu uygulama sadece devlet üniversitelerinde değil vakıf üniversitelerinde de hayata geçirilmeli, kontenjanlar belirlenirken bilimsel veriler ışığında yapılacak ihtiyaç analizleri esas alınmalıdır." diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde avukatlık mesleğine ilişkin yer verilen hedefleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Sağkan, "Bu hedeflerin acilen hayata geçirilmesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki nitelikli hukuk eğitimi nitelikli savunmanın, nitelikli savunma ise gerçek bir hukuk devletinin temel taşıdır." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını anımsatan Sağkan, bu tarihsel arka plana ve sorumluluğa rağmen hala tarafı olunmayan bazı sözleşmelerin olduğunu, bunlardan birinin de "Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olduğunu belirterek, bu sözleşmeye taraf olunması çağrısında bulundu.

Baroların ve avukatların bağımsızlığının anayasal teminata kavuşturulması gerektiğini belirten Sağkan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) da yürütmenin etkisinden çıkartılarak, tüm kararlarının yargı denetimine açılması gerektiğini söyledi.

Erinç Sağkan, yeni adli yılın yargı mensupları, çalışanları ve yurttaşlar için adil bir yıl olması dileğinde bulundu.