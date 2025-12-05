Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Rize'de 'mesleki istişare' toplantısına katıldı Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Umut ediyorum 2026'da başta Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde olmak üzere önemli düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Sağkan, Rize Barosunca bir otelde düzenlenen "mesleki istişare" toplantısında, kamu kurumu niteliğinde çalışan meslek örgütleri olduklarını söyledi.

Öncelikli görevlerinin mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak olduğunu dile getiren Sağkan, "Diğer görevimiz ise hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve yargı bağımsızlığını savunmak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak." ifadesini kullandı.

Sağkan, taleplerinin Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bazı iş ve işlemlerin avukatlar tarafından takibinin zorunlu olması, şirketlerde avukat zorunluluğunun kapsamının genişletilmesi ve bazı mahkemelerde avukatla temsilin zorunlu olması başlıkları bildiğiniz üzere 2025 Ocak ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'savunmanın etkinliğinin artırılması' başlığının altında yer aldı. Şimdi çalışmalarımızı yürütüyoruz barolarımızla birlikte. Umut ediyorum 2026'da başta Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde olmak üzere önemli düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceğiz."

Hiçbir ilin barosunu diğerinden ayırmadıklarını ifade eden Sağkan, "Ötekileştirmeden, birbiriyle mücadeleye sokmadan, Türkiye Barolar Birliğinin başkanına, yönetimine kim daha yakın durmuş, kim daha uzak durmuş diye hiç ayırt etmeden aynı çatının altında topladık." dedi.

Sağkan, bütün baroların ihtiyaçlarıyla da ilgilenmeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Rize baro başkanım bir zamandır meslektaşlarımızın eğitim salonları, sosyal hizmet alanı olarak kullanabilecekleri tesis noktasındaki yetersizlikten bahsediyordu. Biz bu dönem baromuzun istediği bir sosyal tesisi, bir hizmet alanını baromuza kavuşturacağız. Bugün buradan bunu da sizlerin huzurunda bir söz olarak paylaşmayı borç biliyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile avukatlar katıldı.