Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TBB Başkanı Erinç Sağkan: Baroların görevi hukukun üstünlüğünü korumaktır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, kanunların barolara verdiği önemli görevlerden birinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığını korumak olduğunu bildirdi.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Ankara Barosu 100. Yılında Başkanlarıyla Buluşuyor" söyleşisi düzenlendi.

Söyleşiye, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, önceki dönem Ankara Barosu başkanlarından olan TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Hakan Canduran ile avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

Açılış konuşmasını ve söyleşinin moderatörlüğünü yapan Köroğlu, meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı ve Ankara Barosunun 100. kuruluş yıl dönümünün yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanacağını aktardı.

Söyleşide bir konuşma yapan TBB Başkanı Sağkan, baroların birer meslek örgütü olduğunu, meslektaşlarının sorunlarını çözmeyi öncelikli görev olarak gördüklerini bildirdi.

Kanunların barolara verdiği önemli görevleri anlatan Sağkan, şunları söyledi:

"Kanunların bize verdiği çok önemli bir görev daha var. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve yargı bağımsızlığını korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak. Bu anlamda Anayasa'mızda yer alan evrensel hak ve özgürlüklere dönük bir saldırı olduğunda, bu saldırılara karşı ilk önce hukukçuların, avukatların ve onların meslek örgütü olan baroların buna karşı çıkması, vatandaşın yanında olup hak ve özgürlükleri savunması gerekiyor."

TBB Başkanı Sağkan, bazen baroların siyaset yaptıkları gerekçesiyle eleştirildiğini belirterek, "Bu yapılan onların söylediği anlamda bir siyaset değil. Bu bir hukuk siyasetidir. Baroların, avukatların kanundan kaynaklanan görevidir. Biz sadece bu görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Baroların sivil toplum örgütü değil, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduğunu dile getiren Sağkan, "Haliyle bir konuya tepki gösteriyorsak eğer, bu tepkinin mutlaka ki hukuken içinin dolu ve etkin bir tepki olması gerekir. Bizden beklenen de zaten bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Etkinlik Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title