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TBB'den Tutuklu Sendika Uzmanına Ziyaret: 'Hak Arama Özgürlüğü Anayasal Güvence Altında'

TBB'den Tutuklu Sendika Uzmanına Ziyaret: 'Hak Arama Özgürlüğü Anayasal Güvence Altında'
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ercan Demir, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu ziyaret ederek hukuki süreci ve cezaevindeki durumuna ilişkin bilgi aldı.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ercan Demir, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu ziyaret ederek hukuki süreci ve cezaevindeki durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Demir, sendikal faaliyette bulunmanın, çalışma yaşamına ilişkin talepleri dile getirmenin ve örgütlü biçimde hak aramanın anayasal güvence altında olduğunu belirtti.

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu vurgulayan Demir, bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabilmesi için kanunda öngörülen koşulların somut olay bakımından ortaya konulması ve daha hafif koruma tedbirlerinin neden yetersiz kalacağının açıkça gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Demir, hak arama faaliyetleri ile eleştirel düşüncenin ceza hukuku yoluyla sınırlandırılmasının demokratik toplum düzeni bakımından ciddi sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği'nin temel hak ve özgürlüklerin korunması, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının güvence altına alınması konusundaki sorumluluğunu sürdüreceğini belirten Demir, Başaran Aksu'nun hukuki sürecinin titizlikle takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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