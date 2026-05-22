Kazada yaralanan çift kurtarılamadı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 17 Mayıs'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Remziye Acar (50) 18 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede, eşi Mehmet Acar ise bugün hayatını kaybetti. Kazanın, çiftin, vefat eden bir yakınlarının taziyesine gittikleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, 17 Mayıs'ta Ergani-Diyarbakır kara yolu kırsal Aşağıkuyulu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 T 0224 plakalı taksi ile 21 AP 648 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Remziye ve Mehmet Acar çifti ile taksideki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Remziye Acar, tedaviye alındığı hastanede 18 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Acar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

EŞİ DE KURTARILAMADI

Remziye Acar'ın eşi Mehmet Acar da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Acar'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından eşinin yanında toprağa verildi.

Çiftin, vefat eden bir yakınlarının taziyesine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı