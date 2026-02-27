Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı

Haberler

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ölümünün 112. yılında törenle anıldı.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen anma programına, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethi Bey'in Türk havacılık tarihindeki önemine dikkati çekerek, ilk Türk şehit pilot olarak tarihe geçtiğini ve isminin ilçede yaşatıldığını belirtti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Fethi Bey'in hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmalarda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Tören kapsamında muharip uçaklar Şehit Fethi Bey Parkı semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kurumu pilotları da Şehit Fethi Bey posteri ve Türk bayrağı eşliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Programda, Dalaman 16. Ana Jet Üs Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Yusuf Karuk, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı Komutanı Albay Okan Mumcu da yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
