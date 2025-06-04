Tayvanlı İçerik Üreticisi Kozmetik Ürün Yediği İçin Hayatını Kaybetti

Tayvanlı İçerik Üreticisi Kozmetik Ürün Yediği İçin Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da 'mukbang' videoları paylaşan 24 yaşındaki içerik üreticisi, çeşitli kozmetik ürünleri tüketerek ölümcül bir zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan olayı eleştirerek bu tür davranışları kınadı.

Tayvan'da kozmetik ürün yediği videoları sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken 24 yaşındaki bir içerik üreticisi, hayatını kaybetti.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medyadaki popüler yemek yeme akımı "mukbang" videoları paylaşan Tayvanlı bir içerik üreticisinin aniden öldüğü belirtildi.

Paylaşımlarında, ruj, allık, yüz maskesi gibi çeşitli kozmetik ürünleri tüketerek dikkati çeken kadının, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği kaydedildi.

Sosyal medyada "Guava Beauty" ismiyle tanınan 24 yaşındaki kadının ani ölümü, sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu haline gelirken Tayvanlı kadın, paylaşımları dolayısıyla eleştirilerin odağı oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu paylaşımlara karşı gelerek, "Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.