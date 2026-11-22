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Çin'e ait askeri hava araçlarının ülkenin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 24 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları, İHA'lar ve helikopterlerin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 24 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, uçuşlardan 17'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 3 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, 2 yüksek irtifa balonun da Ada'nın üzerinden uçtuğu aktarıldı.

Açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği anlatıldı.

APEC Zirvesi'nin ardından geldi

Uçuşların ve gemi seyirlerinin, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ertesinde yapılması dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, "ABD, Tayvan meselesinde doğru davranmayı sürdürmeli, Çin-ABD ilişkilerine büyük zararlar vermekten kaçınmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA