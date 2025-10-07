Haberler

Tayvan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona diplomatik temsilciler katıldı. Tayvan ve Türkiye'nin işbirlikleri hakkında önemli açıklamalar yapıldı ve ödül töreni düzenlendi.

Tayvan Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona diplomatik misyon temsilcileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Tayvan'ın insani yardım, arama kurtarma ve afet önleme teknolojilerinde işbirliğini derinleştirdiğini ifade etti.

Chi-Yang Huang, Türkiye ile Tayvan'ın bilim, teknoloji, ticaret, ekonomi, yapay zeka, turizm, kültürel değişim ve iklim değişikliği gibi alanlarda da işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

???????Etkinlik kapsamında Chi-Yang Huang, Türkiye'nin eski Taipei Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek'e Diplomasi Dostluk Madalyası takdim etti.

Berdibek de ödül için Chi-Yang Huang'a teşekkür ederek, Tayvan'da bulunduğu sürede tanık olduğu dostluk ve dayanışmadan bahsetti.

Program, pasta kesim töreni ve katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
