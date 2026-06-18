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Tayvanlı yetkili Yui, ABD yapımı silahların Ada savunması için gerekli olduğunu belirtti

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Tayvan'ın ABD temsilcisi Alexander Tah-ray Yui, savunma kapasitelerini artırmak ve kriz anlarını atlatabilmek için Amerikan yapımı silah ve askeri ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti. ABD'nin daha önce 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğu hatırlatıldı.

Tayvan'ın ABD'deki temsilcisi Alexander Tah-ray Yui, kendilerini savunabilmek için ABD yapımı silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan Tayvan'ın ABD'deki temsilcilisi Taipei Ekonomi ve Kültür Temsilcilik Ofisi Başkanı Yui, savunma harcamasını artırmaya çalıştıklarını ve kriz anlarını atlatabilmek için savunma kapasitesi oluşturmaya odaklandıklarını belirtti.

Yui, savunma kapasitelerini güçlendirmek ve kendilerini savunabilmek için Amerikan silah ve askeri ekipmanlarına ihtiyaç duyduklarını ve bu ekipmanları almaya istekli olduklarının altını çizdi.

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, mayısta Senato'daki bütçe oturumundaki konuşmasında, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mayıs'ta diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası bir silah satışı konusunda görüşeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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