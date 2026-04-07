Tayvan muhalefet partisi Koumintang'ın Genel Başkanı Cheng, Çin ziyaretine başladı

Tayvan'da ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun'un, Çin ana karasına ziyaretine başladığı bildirildi.

???????Xinhua'nın haberine göre Cheng ve Koumintang heyeti, 7-12 Nisan tarihlerini kapsayan 6 günlük ziyaret için Şanghay şehrine ulaştı.

Heyet Şanghay'ın ardından, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehri ile başkent Pekin'i de ziyaret edecek.

10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden ilk görevdeki Koumintang lideri olan Cheng'in, ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi bekleniyor.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

Çin- Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang/KMT) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.