Tayvan'da sis bombası ve bıçakla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Tayvan'da merkezi metro istasyonu ve onun yakındaki çok katlı mağazada etrafa sis bombaları atıp insanlara bıçaklayan bir saldırgan, 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Taipe kentinde meydana gelen olayda, saldırgan, kent merkezindeki Zhongshan Metro İstasyonu'na ve metro çıkışı yakınındaki çok katlı mağazaya sis bombaları atarak orada bulunan kişileri rastgele bıçakladı.

Saldırıda metro istasyonundaki 50 yaşlarında bir erkek ile mağazadaki 30 yaşlarında bir erkek hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Saldırgan olayın ardından mağazanın 6. katından atlayarak intihar etti.

Taoyuan Merkez İlçesi Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, şüphelinin 27 yaşındaki Chang Wen olduğu belirtildi. Açıklamada, Chang'ın hane halkı kaydını bildirmediği için askerlik yedeklik yoklamasının yapılmadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada şüphelinin yaşadığı evde yapılan aramada molotofkokteyli yapımına ilişkin materyal ele geçirildiği aktarıldı.