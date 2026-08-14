Tayvan'ın Han Kuang Tatbikatı Sona Erdi, Çin'den Tepki

Tayvan ordusunun müdahale kapasitesini ölçmeyi amaçlayan yıllık "Han Kuang" askeri tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Focus Taiwan ajansının haberine göre, Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, başkent Taipei'de düzenlenen törende konuştu.

Ordunun "olası tehditler ve Çin işgaline" karşı müdahale kapasitesini ölçmek için Ada'nın farklı noktalarında düzenlenen 10 günlük askeri tatbikatın sona erdiğini duyuran Koo, komutanlardan, birliklerinin tatbikattaki performanslarını değerlendirmelerini ve tespit edilen eksiklikleri gidermelerini istedi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayvan'ın "Han Kuang" askeri tatbikatına tepki gösterildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çın Şi, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "gözdağı vermek" üzere düzenlendiğini belirttiği tatbikatın para ve insan gücü kaybı olduğunu savundu.

Çin'in topraklarının bir parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Ada çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA