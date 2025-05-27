Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları ve Gemileri Tespit Edildi

Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları ve Gemileri Tespit Edildi
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Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Adası çevresinde 61 askeri hava aracı ve 10 Çin gemisinin gözlemlendiğini duyurdu. Çin'in askeri varlıkları, Tayvan'ın hava savunma bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdi.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 61 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiğini duyurdu.

Açıklamada, aralarında J-16 savaş jetleri ve KJ-500 erken uyarı uçaklarının olduğu hava araçlarından 52'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, doğu, güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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