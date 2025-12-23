Haberler

Tayland ile Kamboçya Arasındaki Sınır Çatışmalarında Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarında son verilere göre her iki ülkeden onlarca kişi hayatını kaybetti. Tayland ordusu 22 askerin; Kamboçya ise 20 sivilin öldüğünü açıkladı. Çatışmalar, bölgedeki siviller arasında paniğe yol açtı.

BANGKOK/PUNOM PEN, 23 Aralık (Xinhua) -- Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmalarında resmi verilere göre pazartesi gün itibarıyla her iki ülkeden asker ve siviller dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

Tayland ordusu, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmalarında 22 Tayland askerinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Tayland Sağlık Bakanlığı da birkaç gündür süren çatışmalarda 38 Taylandlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tayland medyası, Sa Kaeo eyaletinin sınır bölgelerinde iki taraf arasında çıkan çatışmaların pazartesi sabahı erken saatlere kadar sürdüğünü bildirdi. Zaman zaman duyulan ağır silah seslerinin, bölge sakinleri arasında paniğe yol açtığı aktarıldı. Kamboçya topçu birliklerinin saat 07.00 civarında Tayland'da bir yerleşim bölgesine yönelik saldırılarında evlerde hasar oluştuğu ve yangınlar çıktığı kaydedildi.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı'nın basın açıklamasında ise Tayland ordusunun "sivil bölgelerde farklı türlerde mühimmat kullanması nedeniyle 20 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiği ve 79 kişinin yaralandığı" belirtildi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, Tayland ordusunun pazartesi sabahı itibarıyla Kamboçya topraklarındaki çeşitli hedefleri vurmak için top, tank, zehirli gaz ve F-16 savaş uçakları kullanmaya devam ettiğini söyledi.

7 Aralık'tan bu yana devam eden Kamboçya-Tayland sınır çatışmasında iki taraf da saldırıyı başlatanın karşı taraf olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
