Tayland ve Kamboçya İlişkilerini Normalleştiriyor

Tayland ve Kamboçyalı yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme amacıyla Malezya'da görüştü.

Tayland- Kamboçya sınır durumu için oluşturulan geçici merkezden yapılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin 7 Ağustos'taki Genel Sınır Komitesi toplantısı öncesinde Malezya'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin Genel Sınır Komitesi toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme amacıyla istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

Genel Sınır Komitesi toplantısının, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve ikili askeri işbirliği kapsamında, sınır gerilimini azaltmaya yönelik kapsamlı bir yol haritası geliştirmesi öngörülüyor.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.