Tayland'ın Yeni Başbakanı Anutin Charnvirakul Oldu

Tayland'ın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisinin lideri Anutin Charnvirakul, Pheu Thai Partisinden Chaikasem Nitisiri'ye karşı karşıya geldiği seçimde başbakan olmak için gereken oy çoğunluğunu sağladı.

Televizyonda canlı olarak yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre, Anutin, parlamentoda yapılan oylamada, ülkenin yeni başbakanı olması için gereken oya ulaştı.

Parti lideri Anutin, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesinde gerekli çoğunluk olan 247'den fazla oy aldı.

Anutin, oy verme işleminin tamamlanması ve toplam oy sayısının resmi olarak onaylanmasının ardından Kral tarafından resmi olarak atanacak.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde bir önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek, koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti.

Böylece Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.