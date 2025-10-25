Haberler

Tayland'ın Eski Kraliçesi Sirikit 93 Yaşında Vefat Etti

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un annesi eski Kraliçe Sirikit, enfeksiyon nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Başbakan Anutin Charnvirakul, vefatın ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve ulusal bayrağın yarıya indirileceğini duyurdu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un annesi eski Kraliçe Sirikit'in 93 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kraliyet Hane Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Sirikit ülkenin başkenti Bangkok'taki bir hastanede vefat etti.

Açıklamada, 93 yaşındaki Kraliçe'nin 17 Ekim'de enfeksiyon tanısı aldığı belirtilirken, tüm çabalara rağmen durumunun düzelmediği aktarıldı.

Oğlu Vajiralongkorn'un en yüksek onurlu cenaze töreninin yapılmasını emrettiği, Kral'ın ayrıca kraliyet ailesi üyeleri ile kraliyet hizmetlilerine bir yıl boyunca yas tutmaları talimatını verdiği kaydedildi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sirikit'in vefatının "ülke için büyük bir kayıp" olduğunu belirtti. Ulusal bayrağın 30 gün boyunca tüm devlet kurumlarında yarıya indirileceğini aktaran Başbakan, devlet memurlarının bir yıl boyunca yas tutacağını ifade etti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Malezya'da düzenlenecek ASEAN zirvesine katılmak üzere yapacağı seyahati Kraliçe Sirikit'in vefatı dolayısıyla iptal etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
