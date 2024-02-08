Tayland'da dilendirilen fil sahibini ezerek öldürdü

Tayland'da yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü. The Straits Times'ın haberine göre, Facebook sosyal medya platformunda yayımlanan videoda, Tayland'ın kuzeyindeki Nakhon Sawan eyaletinde bir filin sahibini ezerek öldürdüğü anlar görüntülendi.

FİLİ PARA VE YİYECEK DİLENMEK İÇİN KULLANIYORMUŞ

Videoyu kaydeden Nattaphak Piluek, yerel basına yaptığı açıklamada, filin sahibi tarafından para ve yiyecek dilenmek için kullanıldığını belirtti. Piluek, olay anında filin aniden tedirginleştiğini ve sahibine saldırdığını ifade etti.

Diğer bir tanık Tippawan Kawiwon da filin yavrusunun elinden alındığını hissettiği için sahibine saldırdığını öne sürdü.

Mahaphot Kurtarma ve Afet Yardım Derneği Başkanı Kamrai Mokkasak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, filin sahibinin göğsüne basarak ciğerlerinin çökmesine neden olduğunu söyledi.